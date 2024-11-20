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Смородская: лучше главного тренера для сборной России, чем Карпин, сейчас не найти. Он должен остаться

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала работу тренера Валерия Карпина во главе нициональной сборной.
Фото: официальный сайт РФС
"Будущее Карпина? Ему нужно оставаться в сборной России, несмотря на недопуск к ЧМ-2026. Лучше главного тренера для национальной команды сейчас не найти", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".

Валерий Карпин занимает пост главного тренера сборной России с июля 2021-го года. Большую часть времени российский специалист совмещает работу в сборной с работой в клубе "Ростов". Ранее в интервью Карпин заявил, что рассмотрит возможность ухода из клуба во время зимнего перерыва в РПЛ.

Сборная России под управлением Карпина провела 20 матчей, одержала 14 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение. В ноябре россияне разгромили в товарищеских матчах сборные Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

Валерий Карпин
Сборная России
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