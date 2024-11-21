- У Арсена всё время почему-то травмы, всё время почему-то какие-то проблемы. Уже второй год пошёл, а он толком так и не играл. Завтра его отдадут куда-нибудь в аренду, так и пойдёт парень, - цитирует Газзаева "Комсомольская правда".
Захарян стал футболистом клуба из Сан-Себастьяна летом 2023 года, перейдя из московского "Динамо". Трудовой договор 21-летнего воспитанника бело-голубых с "Реал Сосьедад" рассчитан до 2029 года.
В своем первом сезоне Захарян принял участие в 40 матчах, один раз поразил ворота соперника и сделал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость атакующего полузащитника в 18 миллионов евро.
Ранее стало известно, что Захарян не поможет своей команде в матче Кубка Испании против клуба "Хове Эспаньол". Российский футболист продолжает набирать форму после травмы.
Газзаев - о Захаряне: уже второй год пошёл, а он толком так и не играл
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о выступлении Арсена Захаряна в испанском клубе "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Реал Сосьедад