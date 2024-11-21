- Надеюсь, по-другому выстроят игру в этот раз. Станкович уже обжёгся на "Локомотиве". Он тогда сам признал, что неправильно выстроил схему. Думаю, сделает выводы. Надеемся, что вылезет из ситуации. Но в футболе возможно всё, - передает слова Шикунова "Чемпионат".
Встреча между "Спартаком" и "Локомотивом" пройдет в ближайшую субботу в рамках 16-го тура РПЛ, начало поединка запланировано на 18:00 по столичному времени.
В активе красно-белых на данный момент 28 баллов и пятое место в таблице чемпионата. У "Локомотива" 34 очка, "железнодорожники" располагаются на третьей строчке.
Напомним, в матче первого круга РПЛ "Локомотив" при своих болельщиках одолел "Спартак" со счетом 3:1.
Шикунов: Станкович уже обжёгся на "Локомотиве". Надеюсь, в этот раз игру выстроят по-другому
Экс-спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов высказался перед игрой 16-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом".
Фото: Официальный сайт РПЛ