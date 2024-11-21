"Интересно, какую тактику придумает Станкович. В обороне у "Спартака" проблемы, но сыграет Дуарте. Нечасто играли в этой связке, но посмотрим, что будет. Тем и интереснее матч. "Спартак" редко играет вторым номером, а с "Локомотивом" могут из-за этого возникнуть проблемы", - поделился Кечинов.
В первом матче второго круга РПЛ московский "Спартак" на своем поле примет в дерби "Локомотив". Перед очным матчем команды в турнирной таблице разделяют 6 очков. "Железнодорожники" идут 3-ми с 34-мя очками, "Спартак" занимает 5-е место. В активе подопечных Деяна Станковича 28 очков.
Центральный защитник "Спартака" Срджан Бабич получил травму колена в ноябрьском матче за сборную Сербии и скорее всего пропустит дерби. Также, в СМИ появлялась информация, что в общей группе не тренируется защитник Никита Чернов. В первом туре "Локомотив" одержал уверенную победу (3:1) над "Спартаком" на своем поле.
Источник: "Чемпионат"
Кечинов: "Спартак редко играет вторым номером. С "Локомотивом" могут возникнуть проблемы
Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов высказался о матче красно-белых с "Локомотивом" в 16-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Локомотива"