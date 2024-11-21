"Можно все что угодно рассказывать про то, как "Спартак" каждый год перестраивается. Да он не перестраивается, а закапывается все глубже и глубже! Первый круг закончился - пятое место. Где Олег Иваныч и где вся эта компания? Олег Иванович жив-здоров, обращайтесь к нему. В чем проблема? Почему бы его не назначить президентом клуба? С реальными полномочиями. Думаете, он не в форме? Да Романцев там такой порядок сразу наведет!", - цитирует Овчинникова "СЭ".
По итогам первого круга "Спартак" занимает 5-е место в турнирной талице РПЛ. В активе красно-белых 28 очков в 15-ти матчах, а отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 9 очков. Главным тренером "Спартака" с лета текущего года является сербский специалист Деян Станкович.
Ранее обладатель Лиги Чемпионов и клубный Чемпион Мира в составе "Интера" возглавлял сербскую "Црвену Звезду", венгерский "Ференцварош" и итальянскую "Сампдорию". После матча 15-го тура РПЛ против "Акрона" (4:0) "Спартак" объявил об уходе из клуба португальского спортивного директора Томаша Амарала. Специалист работал в команде с января 2024-го года.
Валерий Овчинников: "Спартак" с каждым годом не перестраивается, а закапывается все глубже
Экс-наставник нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников предложил "Спартаку" выход из сложившихся пробллем.
Фото: официальный сайт "Спартака"