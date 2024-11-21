"Назначение таких людей как Амарал - аморально для всего российского футбола. Человек без опыта работы в России, таким же был и Эшуорт. Наш эксперт Игорь Корнеев знает в десять раз больше европейских футболистов, и таких людей в России немало. Мне кажется, иностранец на такой позиции будет работать хуже россиянина, так как он не знает специфики нашего чемпионата", - заявил Черданцев.
После матча 15-го тура чемпионата России с "Акроном" (4:0) в московском "Спартаке" объявили об уходе с поста спортивного директора клуба португальца Томаша Амарала. Специалист проработал в команде менее года. Он был назначен в январе 2024-го года. По данным СМИ, руководство красно-белых осталось недовольно работой Амарала на трансферном рынке.
По слухам, московский "Спартак" планирует определиться с кандидатурой нового спортивного директора до конца ноября, чтобы успеть подготовиться к зимнему трансферному окну. В числе претендентов на вакантную должность называются экс-спортивный директор "Лацио" Игли Таре и Марио Бранко, занимающий аналогичную должность в "Фенербахче".
Источник: "Матч ТВ"
Черданцев: назначение в "Спартак" Амарала - аморально для российского футбола
Футбольный комментатор Георгий Черданцев подвел итоги работы португальца Томаша Амарала на посту спортивного директора "Спартака".
Фото: ФК "Спартак" Москва