"Пока непонятно, что из себя представляет "Спартак" в этом сезоне и может ли он включиться в борьбу. Все ждут, когда команда начнет бороться за чемпионство, но пока красно-белые не дотягивают до борьбы с "Зенитом". Когда придет стабильность и успехи станут более постоянными, тогда можно будет об этом говорить. Пока об этом сказать нельзя", - приводит слова Кирьякова Metaratings.
После 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак", набрав 28 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. Действующий чемпион страны петербургский "Зенит" с 36-ю набранными очками располагается на второй строчке. У текущего лидера чемпионата России - футбольного клуба "Краснодар" - 37 очков.
В следующем туре "Спартак" 23 ноября на своём поле встретится с московским "Локомотивом". Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. Портал Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию данного матча.
Кирьяков: "Спартак" пока не дотягивает до борьбы с "Зенитом" за чемпионство
Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков поделился своим мнением о выступлении в текущем сезоне московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"