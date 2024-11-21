"Мне нравилось, как Капелло тренировал "Милан", это была суперкоманда. Не знаю, использовал ли он те же методики или нет. Но результат при нем у нас был, мы вышли на чемпионат мира. От работы с ним осталось двоякое впечатление. Очень быстро все менялось при нем. Сначала были одни игроки, потом резко другие. Это было не очень понятно", - приводит слова Жиркова "Матч ТВ".
Фабио Капелло занимал пост главного тренера сборной России с 26 июля 2012 года до 14 июля 2015 года. Под руководством итальянского специалиста россияне, обойдя сборную Португалии, заняли первое место в отборочной группе чемпионата мира 2014 года и вышли в финальную часть турнира. Там сборная России остановилась на стадии группового этапа, набрав за 3 матча 2 очка и пропустив вперёд сборные Бельгии и Алжира.
Работа Капелло на посту главного тренера сборной России была прекращена летом 2015 года по соглашению сторон на фоне неудачного выступления в играх отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года.
Жирков: от работы с Фабио Капелло в сборной России осталось двоякое впечатление
Бывший игрок сборной России Юрий Жирков поделился своими впечатлениями от совместной работы с экс-наставником национальной сборной Фабио Капелло.
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