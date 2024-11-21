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Дюков анонсировал рассмотрение на исполкоме РФС предложения клубов РПЛ по судейству

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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что исполком организации рассмотрит предложения, поступившие от правления РПЛ.
Фото: РФС
"Судьи работают в том числе для РПЛ, обслуживают матчи лиги. Поэтому, конечно, нужен диалог. Если у клубов есть вопросы, а они есть, клубы об этом говорят. На ближайшем исполкоме обсудим замечания и предложения, которые есть у клубов к департаменту судейства", - приводит слова Дюкова ТАСС.

Ранее клубы Российской Премьер-Лиги по ходу текущего сезона не раз высказывали своё недовольство работой судейских бригад на матчах чемпионата России. Главой департамента судейства РФС с июня 2023 года является бывший арбитр ФИФА из Сербии Милорад Мажич. Его контракт с РФС рассчитан на срок до лета 2025 года.

На данный момент в РПЛ лидирует "Краснодар" (37 очков). Следом за ним идут петербургский "Зенит" (36 очков) и московский "Локомотив" (34 очка). 22 ноября в чемпионате России сезона-2024/25 стартует второй круг.

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