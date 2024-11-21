"Судьи работают в том числе для РПЛ, обслуживают матчи лиги. Поэтому, конечно, нужен диалог. Если у клубов есть вопросы, а они есть, клубы об этом говорят. На ближайшем исполкоме обсудим замечания и предложения, которые есть у клубов к департаменту судейства", - приводит слова Дюкова ТАСС.
Ранее клубы Российской Премьер-Лиги по ходу текущего сезона не раз высказывали своё недовольство работой судейских бригад на матчах чемпионата России. Главой департамента судейства РФС с июня 2023 года является бывший арбитр ФИФА из Сербии Милорад Мажич. Его контракт с РФС рассчитан на срок до лета 2025 года.
На данный момент в РПЛ лидирует "Краснодар" (37 очков). Следом за ним идут петербургский "Зенит" (36 очков) и московский "Локомотив" (34 очка). 22 ноября в чемпионате России сезона-2024/25 стартует второй круг.
Дюков анонсировал рассмотрение на исполкоме РФС предложения клубов РПЛ по судейству
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что исполком организации рассмотрит предложения, поступившие от правления РПЛ.
Фото: РФС