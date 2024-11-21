"С удовольствием отдал бы сына в академию "Спартака". Но у меня супруга играет за ЦСКА. Решающее слово всегда за мной. Но еще есть человек (сын), который сам выберет, куда он пойдет. Поэтому нужно прививать традиции с детства. Будем его переодевать, переобувать в правильные и нужные цвета - красно-белые", - приводит слова Глушакова "РИА Новости".
Денис Глушаков женат на футболистке московского ЦСКА Ксении Коваленко. У них 8 ноября родился сын, которого родители назвали Данилом.
Полузащитник в 2013-2019 годы выступал в составе московского "Спартака". Футболист в то время был капитаном команды и в сезоне-2016/17 стал чемпионом России. В настоящее время 37-летний хавбек является игроком подмосковных "Химок". По последней информации, Глушаков, который назвал текущий сезон последним в его карьере профессионального футболиста, в ближайшее время станет тренером молодёжной команды клуба из Подмосковья.
Глушаков: с удовольствием отдал бы сына в академию "Спартака", но у меня жена играет за ЦСКА
Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков рассказал о своих мыслях по поводу профессионального будущего новорожденного сына.
Фото: ФК "Химки"