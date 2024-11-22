- Плакал, когда вылетели с чемпионата мира. После матча с Алжиром мы два дня ждали самолет домой. У нас в отеле был небольшой бассейн: ребята все это время проводили там — плавали, восстанавливались. А я за два дня ни разу не вышел из номера. Не мог показаться на глаза ребятам, потому что сильно их подвел. Слезы за все время, что я провел один, конечно, были, - цитирует Акинфеева Sport24.
Напомним, чемпионат мира - 2014 прошел в Бразилии. Сборная России была в одной группе с командами Бельгии, Алжира и Южной Кореи. Национальная команда под руководством Фабио Каппело заняла третье место в группе и вылетела с турнира. Сборная России на ЧМ-2014 не одержала ни одной победы.
В первом матче ЧМ-2014 сборная России сыграла вничью с Южной Кореей. Корейцы забили на 68-й минуте после ошибки Акинфеева. В составе российской команды отличился Александр Кержаков, которому ассистировал Андрей Ещенко.
Акинфеев выступал за сборную России с 2004 года. Всего на его счету 111 матчей за национальную команду. После домашнего чемпионата мира в 2018 году вратарь принял решение завершить карьеру в сборной.
"Два дня сидел в номере один". Акинфеев рассказал, что плакал после вылета с ЧМ-2014
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о переживаниях после вылета с чемпионата мира - 2014.
Фото: РФС