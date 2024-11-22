Чухлов - о безголевой серии Соболева в РПЛ: игра "Зенита" всегда отличалась от спартаковской

"Что мешает Соболеву забивать голы? Это, наверное, надо у футболиста спросить. Я еще хочу сказать, что игра "Зенита" всегда отличалась от спартаковской. И сейчас будет отличаться. Все-таки тяжело влиться в этот игровой коллектив, в игру попасть. Я думаю, только из-за этого", - приводит слова Чухлова "СЭ".
Нападающий Александр Соболев в августе 2024 года перешёл из московского "Спартака" в петербургский "Зенит". С момента своего перехода 27-летний форвард в составе сине-бело-голубых 12 раз появлялся на поле в официальных матчах, в которых забил 2 гола и отдал партнёрам 1 голевую передачу.
Все свои результативные действия футболист совершил в матчах Кубка России. В матчах Российской Премьер-Лиги Александр Соболев последний раз отличился 7 апреля - ещё в составе "Спартака" в игре против московского "Динамо".