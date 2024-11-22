"Зачем наши клубы на позицию спортивного директора назначают иностранцев?! Разве у нас нет своих специалистов? Например, Саша Самедов. Он и поиграл в "Спартаке", и сейчас селекцией занимается в "Факеле". Уже набрался опыта. Есть и другие кандидатуры. Я за то, чтобы доверять россиянам с бэкграундом. Они знают спартаковский футбол, стиль и так далее. Это очень важно", - приводит слова Наумова "Евро-Футбол.Ру".
10 ноября 2024 года московский "Спартак" на своём официальном сайте разместил информацию об уходе из клуба спортивного директора Томаша Амарала, который занимал эту должность с 1 января 2024 года.
Александр Самедов выступал за московский "Спартак" в 1996-2001 гг. (за молодёжную команду), в 2002-2005 гг., и в 2017-2018 гг. На счету полузащитника в составе красно-белых всего 113 официальных матчей, в которых он забил соперникам 15 голов и отдал партнёрам 10 голевых передач. Играя за "Спартак", Самедов стал чемпионом России (в сезоне-2016/17) и обладателем Кубка России (в сезоне-2002/03).
Наумов предложил Александра Самедова на пост спортивного директора "Спартака"
Экс-президент московского "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал увольнение спортивного директора московского "Спартака" Томаша Амарала.
Фото: ФК "Спартак"