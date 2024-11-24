- Для меня "Краснодар" и "Зенит" - команды с лучшими игроками в лиге. Сегодня главной задачей было не дать игрокам соперника использовать свободное пространство, потому что мастера вроде Виктора Са или Кордобы таким пользуются и легко врываются в штрафную, - сказал наставник подмосковный команды в интервью пресс-службе "Химок".
Напомним, "Химки" и "Краснодар" провели встречу 16-го тура РПЛ вчера, 23 ноября. Гости дважды по ходу встречи выходили вперед, однако "Химкам" дважды удалось отыграться и матч завершился вничью.
"Химки" в последний раз побеждали в РПЛ 19 октября в матче против "Локомотива" (2:0). На данный момент в активе клуба 13 баллов, коллектив Артиги занимает 12-е место в таблице. В 17-м туре чемпионата России "Химки" встретятся с "Локомотивом", матч пройдет 1 декабря и начнется в 14:00 по столичному времени.
Наставник "Химок" Артига: "Краснодар" и "Зенит" - команды с лучшими игроками в лиге
Наставник "Химок" Франк Артига высказался после ничьей с "Краснодаром" в домашнем матче.
Фото: Официальный сайт РПЛ