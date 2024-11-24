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Дьяков: никто не будет увольнять Карпина из "Ростова"

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Экс-игрок "Ростова" Виталий Дьяков выразил мнение, что клуб не уволит главного тренера Валерия Карпина.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Только Карпин может ответить, устал он от такого графика или нет, готов покинуть сборную и остаться в "Ростове" или наоборот. Увольнять Карпина никто не будет. Он останется в клубе, пока сам не скажет, что уходит, - цитирует Дьякова "ВсеПроСпорт".

"Ростов" в этом сезоне имел серию без побед в РПЛ на протяжении семи матчей. Вчера, 23 ноября, коллектив Карпина в гостях обыграл ЦСКА со счетом 2:1. До международной паузы ростовчане дома победили "Химки" (3:1).

"Ростов" имеет в своем активе 20 очков и располагается на восьмой строчке в таблице. В следующем туре клуб сыграет против "Пари НН", матч пройдет 30 ноября и начнется в 19:00 мск.

Валерий Карпин
Ростов
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