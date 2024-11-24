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Баринов: как правильно отреагировать на поражение от "Спартака"? Обыграть "Динамо" и пройти дальше

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался о поражении от "Спартака" в 16-м туре РПЛ (2:5).
Фото: ФК "Локомотив"
"Хочу сказать болельщикам, чтобы они пришли на самый важный матч в этом году против "Динамо", и поддержали нас. Не сомневаюсь, что они придут. Как правильно отреагировать на поражение? Обыграть "Динамо" и пройти дальше", - цитирует Баринова "СЭ".

Вчера, 23-го ноября, московский "Локомотив" на выезде уступил "Спартаку" в 16-м туре чемпионата России со счетом 2:5, забитыми мячами отметились Угальде (покер), Барко, Ньямси и Пиняев. После 16-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова замыкает тройку лидеров турнирной таблицы российского чемпионата с 34-мя набранными очками.

В четверг, 28-го ноября, "железнодорожники" на своем поле проведут ответную встречу 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с московским "Динамо". Первый матч завершился победой "Локомотива" - 2:1.

Дмитрий Баринов
Локомотив
Динамо
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