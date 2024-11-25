Барко: летом я мог перейти в "Зенит", но "Спартак" - великий клуб

– Правда ли, что этим летом вы могли перейти в "Зенит"?
– Да. Но я больше заинтересовался предложением "Спартака" и решил играть здесь, потому что это великий клуб. Я очень счастлив. "Спартак" проявлял больше интереса и поэтому я решил приехать сюда, - цитирует Барко "РБ Спорт".
Эсекьель Барко перешел в московский "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейта" в летнее трансферное окно за 14 миллионов евро и подписал контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне аргентинец провел за красно-белых во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 12 миллионов евро.
После 16-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 31-м набранным очком. Петербургский "Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 39-ю очками в своем активе.