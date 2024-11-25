- Эта игра будет одна из лучших для России за последнее время, потому что Нигерия — одна из лучших африканских сборных. Но также это будет отличный спарринг и для нашей команды. Играть против белых — всегда хороший опыт. Думаю, все в сборной будут рады матчу с Россией.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что в 2025 году сборная России планирует провести товарищеский матч с национальной командой Нигерии.
15 ноября в Краснодаре состоялся матч между сборной России и командой Брунея. Встреча завершилась со счётом 11:0 в пользу российской сборной. Через четыре дня после этого матча сборная России под руководством Валерия Карпина одержала победу над командой Сирии со счётом 4:0.
Всего в этом году сборная России провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед с общим счетом 26:0.
Источник: Legalbet
Олусегун - о возможном товарищеском матче сборных Нигерии и России: играть против белых - всегда хороший опыт
Вингер "Краснодара" Олакунле Олусегун высказался о потенциальной товарищеской встрече сборной Нигерии и России.
Фото: ФК "Краснодар"