"Не думаю о том, что я лидер "Спартака". Единственное о чем я думаю, это играть за команду, помогать ей. "Спартак" — великий клуб. Мне нравится здесь играть и работать вместе со своими товарищами", - цитирует Барко "РБ Спорт".
В текущем сезоне Эсекьель Барко провел за московский "Спартак" во всех турнирах 19 матчей и отметился 7-ю забитыми мячами и 6-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 12 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 16-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 31 набранное очко.
Барко: не думаю о том, что я лидер красно-белых, "Спартак" - великий клуб
Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко высказался о своей роли в команде.
Фото: ФК "Спартак"