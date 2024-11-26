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Барко: не думаю о том, что я лидер красно-белых, "Спартак" - великий клуб

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Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко высказался о своей роли в команде.
Фото: ФК "Спартак"
"Не думаю о том, что я лидер "Спартака". Единственное о чем я думаю, это играть за команду, помогать ей. "Спартак" — великий клуб. Мне нравится здесь играть и работать вместе со своими товарищами", - цитирует Барко "РБ Спорт".

В текущем сезоне Эсекьель Барко провел за московский "Спартак" во всех турнирах 19 матчей и отметился 7-ю забитыми мячами и 6-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 12 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 16-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 31 набранное очко.

Спартак
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