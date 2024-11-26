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Тренер "Акрона" Тедеев: футбола как такового не получилось, на таком газоне лучше не играть

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Главный тренер тольяттинского "Акрона" Заур Тедеев прокомментировал победу своей команды над ярославским "Шинником" в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25.
Фото: ФК "Акрон"
"Комментировать матч было бы неправильно, поскольку футбола как такового не получилось. Все было слишком сумбурно, слишком много борьбы, слишком много вертикального футбола. На таком газоне лучше в футбол не играть. Могу лишь отметить громаднейшее желание команд перебороть друг друга, и одной это удалось. В каких?то ситуациях мы были мастеровитее", - приводит слова Тедеева "Матч ТВ".

Тольяттинский "Акрон" 26 ноября в выездном матче первого этапа Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 одержал победу над ярославским "Шинником" со счётом 1:0. Единственный гол в матче был забит на первой минуте, когда мяч в свои ворота отправил полузащитник хозяев Артём Малахов.

Таким образом, тольяттинцы пробились во второй этап 1/4 финала Пути регионов, который состоится 11-13 марта 2025 года. Соперник "Акрона" на этой стадии турнира определится позднее.

Акрон
Шинник
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