"Думаю, если ЦСКА закончит чемпионат на шестом месте, то будет смена власти. И смена тренера, без этого никак. В своё время был президент Гинер, при нём клуб был чемпионом. Пришёл банк, и эти финансисты загнали ЦСКА за Можай. Давайте так, эти банки везде нас загнали. Почему бы им тогда и футбол за Можай не загнать?", - приводит слова Овчинникова Legalbet.
Московский ЦСКА под руководством сербского специалиста Марко Николича за 16 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрал 27 очков, с которыми на данный момент расположился на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. В прошлом сезоне "армейцы" также заняли итоговое шестое место.
В следующем туре красно-синие 30 ноября на своем поле встретятся с казанским "Рубином", который с 22-я очками находится на седьмом месте. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.
"Будет смена власти". Овчинников сделал неутешительный прогноз про ЦСКА
Футбольный тренер Валерий Овчинников поделился своим мнением о возмржных перестановках в московском ЦСКА по истечении сезона.
Фото: ПФК ЦСКА