Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
16:00
ХимкиНе начат
Ахмат
18:15
ЗенитНе начат
Сочи
18:15
Динамо МхНе начат
Ростов
20:30
СпартакНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Штурм
20:45
ЖиронаНе начат
Црвена Звезда
20:45
ШтутгартНе начат
ПСВ
23:00
ШахтерНе начат
Монако
23:00
БенфикаНе начат
Болонья
23:00
ЛилльНе начат
Селтик
23:00
БрюггеНе начат
Динамо Загреб
23:00
Боруссия ДНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Астон Вилла
23:00
ЮвентусНе начат

Лига конференций УЕФА

Истанбул Башакшехир
18:30
ПетрокубНе начат

"Будет смена власти". Овчинников сделал неутешительный прогноз про ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный тренер Валерий Овчинников поделился своим мнением о возмржных перестановках в московском ЦСКА по истечении сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
"Думаю, если ЦСКА закончит чемпионат на шестом месте, то будет смена власти. И смена тренера, без этого никак. В своё время был президент Гинер, при нём клуб был чемпионом. Пришёл банк, и эти финансисты загнали ЦСКА за Можай. Давайте так, эти банки везде нас загнали. Почему бы им тогда и футбол за Можай не загнать?", - приводит слова Овчинникова Legalbet.

Московский ЦСКА под руководством сербского специалиста Марко Николича за 16 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрал 27 очков, с которыми на данный момент расположился на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. В прошлом сезоне "армейцы" также заняли итоговое шестое место.

В следующем туре красно-синие 30 ноября на своем поле встретятся с казанским "Рубином", который с 22-я очками находится на седьмом месте. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.

ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится