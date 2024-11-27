"Конечно. "Краснодар" - это же не мадридский "Реал". Да, он крупно обыграл "Спартак" в первом круге, но именно в тот день и час эта команда была сильнее. Почему бы теперь москвичам не сделать то же самое? Не вижу в игре команды Мусаева ничего сверхъестественного", - приводит слова Кечинова "Евро-Футбол.Ру".
Футбольный клуб "Краснодар" и московский "Спартак" сыграют друг с другом 1 декабря в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
В первом круге команды встречались друг с другом в Москве 19 октября в рамках 12-тура РПЛ. Встреча завершилась победой "быков" со счётом 3:0.
После 16-го тура "Краснодар" с 38-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Спартак" с 31-м очком - четвёртое место.
Кечинов: "Краснодар" - это же не мадридский "Реал". Почему бы "Спартаку" не победить?
Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов рассказал, есть ли у него оптимизм в отношении следующего матча москвичей в РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"