Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
16:00
ХимкиНе начат
Ахмат
18:15
ЗенитНе начат
Сочи
18:15
Динамо МхНе начат
Ростов
20:30
СпартакНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Штурм
20:45
ЖиронаНе начат
Црвена Звезда
20:45
ШтутгартНе начат
ПСВ
23:00
ШахтерНе начат
Монако
23:00
БенфикаНе начат
Болонья
23:00
ЛилльНе начат
Селтик
23:00
БрюггеНе начат
Динамо Загреб
23:00
Боруссия ДНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Астон Вилла
23:00
ЮвентусНе начат

Лига конференций УЕФА

Истанбул Башакшехир
18:30
ПетрокубНе начат

Кечинов: "Краснодар" - это же не мадридский "Реал". Почему бы "Спартаку" не победить?

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов рассказал, есть ли у него оптимизм в отношении следующего матча москвичей в РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"
"Конечно. "Краснодар" - это же не мадридский "Реал". Да, он крупно обыграл "Спартак" в первом круге, но именно в тот день и час эта команда была сильнее. Почему бы теперь москвичам не сделать то же самое? Не вижу в игре команды Мусаева ничего сверхъестественного", - приводит слова Кечинова "Евро-Футбол.Ру".

Футбольный клуб "Краснодар" и московский "Спартак" сыграют друг с другом 1 декабря в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

В первом круге команды встречались друг с другом в Москве 19 октября в рамках 12-тура РПЛ. Встреча завершилась победой "быков" со счётом 3:0.

После 16-го тура "Краснодар" с 38-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Спартак" с 31-м очком - четвёртое место.

Спартак
Краснодар
Реал
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится