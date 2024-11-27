Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
16:00
ХимкиНе начат
Ахмат
18:15
ЗенитНе начат
Сочи
18:15
Динамо МхНе начат
Ростов
20:30
СпартакНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Штурм
20:45
ЖиронаНе начат
Црвена Звезда
20:45
ШтутгартНе начат
ПСВ
23:00
ШахтерНе начат
Монако
23:00
БенфикаНе начат
Болонья
23:00
ЛилльНе начат
Селтик
23:00
БрюггеНе начат
Динамо Загреб
23:00
Боруссия ДНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Астон Вилла
23:00
ЮвентусНе начат

Лига конференций УЕФА

Истанбул Башакшехир
18:30
ПетрокубНе начат

Ткачук: Кержаков мог сделать гол из ничего, а Дзюбу надо часто снабжать мячами

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок "Зенита", "Рубина" и "Крыльев Советов" Денис Ткачук поделился своим мнением о нападающих Александре Кержакове и Артёме Дзюбе.
Фото: nevnov.ru
"Кержаков и Дзюба – лучшие нападающие за всю историю РПЛ. Но Кержаков по своему типу более европейский нападающий, а Дзюба – более российский. Кержаков мог сделать гол из ничего, а Дзюбу надо часто снабжать мячами", – приводит слова Ткачука Metaratings.

Александр Кержаков и Артём Дзюба на данный момент разделяют друг с другом звание лучшего бомбардира сборной России - у обоих нападающих по 30 забитых голов.

При этом Кержаков в настоящее время сохраняет за собой статус лучшего бомбардира в истории российского футбола - он сумел 233 раза поразить ворота соперников. Дзюба отстаёт от него на 2 мяча, но может его обогнать, так как продолжает карьеру профессионального футболиста в составе тольяттинского "Акрона".

Кержаков Александр
Артем Дзюба
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится