"Кержаков и Дзюба – лучшие нападающие за всю историю РПЛ. Но Кержаков по своему типу более европейский нападающий, а Дзюба – более российский. Кержаков мог сделать гол из ничего, а Дзюбу надо часто снабжать мячами", – приводит слова Ткачука Metaratings.
Александр Кержаков и Артём Дзюба на данный момент разделяют друг с другом звание лучшего бомбардира сборной России - у обоих нападающих по 30 забитых голов.
При этом Кержаков в настоящее время сохраняет за собой статус лучшего бомбардира в истории российского футбола - он сумел 233 раза поразить ворота соперников. Дзюба отстаёт от него на 2 мяча, но может его обогнать, так как продолжает карьеру профессионального футболиста в составе тольяттинского "Акрона".
Ткачук: Кержаков мог сделать гол из ничего, а Дзюбу надо часто снабжать мячами
Бывший игрок "Зенита", "Рубина" и "Крыльев Советов" Денис Ткачук поделился своим мнением о нападающих Александре Кержакове и Артёме Дзюбе.
Фото: nevnov.ru