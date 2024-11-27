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Экс-игрок "Амкара": уходя в "Динамо", Черчесов сказал: "Я поехал рубить бабки"

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Бывший игрок "Амкара" Алексей Попов поделился воспоминаниями о работе в пермском клубе тренера Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Амкар"
"Черчесов в "Амкаре" тоже не задержался. Через полгода принял предложение "Динамо" и на прощание сказал футболистам: "Я поехал рубить бабки". Кто-то в "Амкаре" был доволен работой Черчесова? Думаю, да. Результат в первом круге он дал — у ребят, которые стабильно при нем играли, вопросов точно нет", — приводит слова Попова Sport24.

Станислав Черчесов занимал пост главного тренера футбольного клуба "Амкар" с июня 2013 года до апреля 2014 года. Под его руководством пермский клуб провёл в Премьер-Лиге 24 тура, за которые команда набрала 35 очков и располагалась на текущем седьмом месте в турнирной таблице. В Кубке России сезона-2013/14 "Амкар" на стадии 1/16 финала в серии послематчевых пенальти на выезде уступил саранской "Мордовии" (2:2, 3:4 пен.).

Через два дня после ухода из "Амкара" Черчесов подписал двухлетний контракт с московским "Динамо".

Амкар
Динамо
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