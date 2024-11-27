"Все, кто меня знают, понимают, что ни к какой команде я не привязан, ни от кого денег не получаю. Этим я отличаюсь от многих, ни под кого не подстраиваюсь. Сейчас заработка у меня нет, но на обычную, нормальную жизнь мне хватает. Надеюсь, будет хватать и дальше. Все отдаю детям и близким — так и живу", - цитирует Мостового Sport24.
Александр Мостовой выступал за испанскую "Сельту" и "Алавес", французские "Кан" и "Страсбур", а также за португальскую "Бенфику" и московский "Спартак". На счету экс-полузащитника 50 матчей в составе национальной команды России и 10 забитых мячей.
Летом 2023 года Александр Мостовой начал обучение в РФС на получение тренерской лицензии. В октябре экс-игрок сборной России должен был пройти стажировку в московском "Спартаке", однако попал в больницу, а позже его стажировку отменил клуб. В ноябре Мостовой прошел стажировку в московском "Динамо" - в тренерском штабе Марцела Лички.
Мостовой: ни к какой команде я не привязан, ни от кого денег не получаю
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал о своем доходе.
Фото: РФС