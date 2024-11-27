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В сборной Таджикистана рассказали, когда возможен матч с Россией

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Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев высказался о возможном матче с национальной командой России.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Сейчас у нас конец года, мы подводим итоги. Еще 9 декабря будет жеребьевка отбора кубка Азии — станут известны соперники сборной Таджикистана. Тогда после этого будем все смотреть. В планах матч с Россией на следующий год есть. Но мы будем все смотреть в январе следующего года", - цитирует Салиева Sport24.

В ноябре национальная команда России одержала победу над сборной Брунея в товарищеском матче, который проходил в Краснодаре, со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Также команда Валерия Карпинп провела товарищескую встречу с Сирией в Волгограде и одержала победу со счетом 4:0.

В 2024 году сборная России одержала победу над Вьетнамом (3:0), Белоруссией (4:0) и Сербией (4:0). Сообщалось, что в 2025 году национальная команда России может сыграть с Шри-Ланкой, Нигерией и Камеруном. В сборной Белоруссии ранее заявили, что хотели бы провести ответную встречу с Россией.

Сборная России
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