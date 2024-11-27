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Тренер "Урала" Шатов: игрокам говорил: "Все ваши ошибки я беру на себя"

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Исполняющий обязанности главного тренера "Урала" Олег Шатов прокомментировал победу своей команды над "Химками" в Кубке России.
Фото: ФК "Урал"
"Хочу поздравить ребят с победой, они большие молодцы. Мы хотели играть смело, первым номером, несмотря на то что "Химки" — команда Премьер-лиги. У нас достаточно качественные футболисты. Главным было показать им веру в них, в каждого. Чтобы они верили друг в друга, не боялись играть смело. Я им говорю: "Все ваши ошибки я беру на себя", - приводит слова Шатова "Матч ТВ".

27 ноября екатеринбургский "Урал" на своём поле в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 встречался подмосковными "Химками" и одержал победу в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:3 пен.). В основное время у хозяев отличился 17-летний нападающий Максим Воронов.

Благодаря этой победе "Урал", который в этом сезоне выступает в Первой лиге, пробился во второй этап 1/4 финала Пути регионов, который состоится 11-13 марта 2025 года. Соперник екатеринбуржцев по следующей стадии Кубка страны станет известен позднее (после окончания всех матчей текущей стадии и проведения жеребьёвки).

Урал
Химки
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