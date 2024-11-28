Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Локомотив
19:30
ДинамоНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Атлетик
20:45
ЭльфсборгНе начат
АЗ Алкмар
20:45
ГалатасарайНе начат
Карабах
20:45
ЛионНе начат
Бешикташ
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Андерлехт
20:45
ПортуНе начат
Динамо Киев
20:45
Виктория ПНе начат
РФШ
20:45
ПАОКНе начат
Лацио
20:45
ЛудогорецНе начат
ФКСБ
23:00
ОлимпиакосНе начат
Славия
23:00
ФенербахчеНе начат
Ницца
23:00
РейнджерсНе начат
Тоттенхэм
23:00
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
МальмёНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Реал Сосьедад
23:00
АяксНе начат
Мидтьюлланд
23:00
АйнтрахтНе начат
Твенте
23:00
ЮнионНе начат
Брага
23:00
ХоффенхаймНе начат

Лига конференций УЕФА

Астана
18:30
ВиторияНе начат
Хайденхайм
20:45
ЧелсиНе начат
ТНС
20:45
ЮргорденНе начат
Санкт-Галлен
20:45
ТСЦ Бачка-ТополаНе начат
Целе
20:45
ЯгеллонияНе начат
Панатинаикос
20:45
ХИКНе начат
Динамо Минск
20:45
КопенгагенНе начат
Ноа
20:45
ВикингурНе начат
Мольде
20:45
АПОЭЛНе начат
Серкль Брюгге
20:45
ХартсНе начат
Борац
20:45
ЛАСКНе начат
Фиорентина
23:00
ПафосНе начат
Млада Болеслав
23:00
БетисНе начат
Лугано
23:00
ГентНе начат
Омония
23:00
ЛегияНе начат
Олимпия
23:00
ЛарнНе начат
Рапид
23:00
Шэмрок РоверсНе начат

Игрок "Факела" Каштанов: я знаю цену деньгам. Не покупаю каких-то нереальных вещей, курток и так далее

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий воронежского "Факела" Алексей Каштанов рассказал, как распоряжается своей зарплатой футболиста уровня РПЛ.
Фото: ФК "Факел"
"Я знаю цену деньгам. Не покупаю каких-то нереальных вещей, курток и так далее. Самая дорогая штука - борсетка Louis Vuitton, которую мне Эрик Бикфалви привез из Венгрии. Она стоит 60 или 70 тысяч рублей. А в остальном все довольно просто. Сейчас вот в ипотеку влез. 70 процентов зарплаты уходит на нее", - рассказал Каштанов.

Алексей Каштанов играл за такие клубы, как "Калуга", "Квант Обнинск", "Кызылташ", "Росич", московскую "Родину", екатеринбургский "Урал". В настоящее время нападающий выступает за "Факел" на правах аренды, в конце текущего сезона Каштанов вернется в расположение "Урала", с которым у него подписан контракт до 30 июня 2025 года.

За воронежский "Факел" Каштанов провел 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две голевые передачи. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость 28-летнего футболиста составляет 800 тысяч евро.

Источник: "Спорт Экспресс"

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится