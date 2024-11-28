"Я знаю цену деньгам. Не покупаю каких-то нереальных вещей, курток и так далее. Самая дорогая штука - борсетка Louis Vuitton, которую мне Эрик Бикфалви привез из Венгрии. Она стоит 60 или 70 тысяч рублей. А в остальном все довольно просто. Сейчас вот в ипотеку влез. 70 процентов зарплаты уходит на нее", - рассказал Каштанов.
Алексей Каштанов играл за такие клубы, как "Калуга", "Квант Обнинск", "Кызылташ", "Росич", московскую "Родину", екатеринбургский "Урал". В настоящее время нападающий выступает за "Факел" на правах аренды, в конце текущего сезона Каштанов вернется в расположение "Урала", с которым у него подписан контракт до 30 июня 2025 года.
За воронежский "Факел" Каштанов провел 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две голевые передачи. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость 28-летнего футболиста составляет 800 тысяч евро.
Источник: "Спорт Экспресс"
Игрок "Факела" Каштанов: я знаю цену деньгам. Не покупаю каких-то нереальных вещей, курток и так далее
Нападающий воронежского "Факела" Алексей Каштанов рассказал, как распоряжается своей зарплатой футболиста уровня РПЛ.
Фото: ФК "Факел"