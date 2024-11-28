"В чём сила Михаила Галактионова? Он нашёл лучшие качества у тех игроков, которые оказались в команде", - сказал Карпукас.
Михаил Галактионов стал главным тренером "Локомотива" в ноябре 2022 года, до этого 40-летний специалист работал в "Пари Нижнем Новгороде", грозненском "Ахмате", а также в командах российской сборной до 21 и до 20 лет. В текущем сезоне "железнодорожники" идут на третьем месте, имея в активе 34 очка, отставание от лидера "Зенита" составляет восемь баллов.
Источник: "Чемпионат"
Артем Карпукас рассказал, в чем сила главного тренера "Локомотива" Галактионова
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас рассказал, в чем состоят сильные стороны главного тренера "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"