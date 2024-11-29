Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Балтика
20:00
АланияНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
23:00
СаутгемптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
22:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
22:30
ХольштайнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реймс
22:45
ЛансНе начат

Мелехин: какое место "Ростов" занимает в РПЛ, такое и заслужил

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Ростова" Виктор Мелехин высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Ростов"
"Какое место "Ростов" занимает в РПЛ, такое и заслужил. Но впереди еще много матчей и много шансов подняться выше в турнирной таблице. Посмотрим, как будет, не хочу загадывать", - цитирует Мелехина "РБ Спорт".

Ранее "Ростов" одержал победу над московским "Спартаком" в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1 и вышел в полуфинал верхней сетки. Также в полуфинале сыграют петербургский "Зенит", московский ЦСКА и "Динамо".

После 16-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 8-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20-ю набранными очками в своем активе. В 17-м туре чемпионата России южане сыграют на своем поле с "Пари НН".

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится