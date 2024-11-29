"Какое место "Ростов" занимает в РПЛ, такое и заслужил. Но впереди еще много матчей и много шансов подняться выше в турнирной таблице. Посмотрим, как будет, не хочу загадывать", - цитирует Мелехина "РБ Спорт".
Ранее "Ростов" одержал победу над московским "Спартаком" в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1 и вышел в полуфинал верхней сетки. Также в полуфинале сыграют петербургский "Зенит", московский ЦСКА и "Динамо".
После 16-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 8-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20-ю набранными очками в своем активе. В 17-м туре чемпионата России южане сыграют на своем поле с "Пари НН".
Мелехин: какое место "Ростов" занимает в РПЛ, такое и заслужил
Защитник "Ростова" Виктор Мелехин высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Ростов"