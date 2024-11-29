"Джон сильный футболист. В игровом плане, сегодняшний "Краснодар" очень сильно зависит от Кордобы. Джон сейчас лучший нападающий в РПЛ", - цитирует Смолова Metaratings.
В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 14 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 16-ти сыгранных туров южане располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Зенита" на одно очко.
Смолов назвал лучшего нападающего РПЛ в текущем сезоне
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов назвал лучшего нападающего РПЛ в этом сезоне.
Фото: РПЛ