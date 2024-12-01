"Чемпионат": ведущие игроки молодежного "Спартака" перейдут в "Сокол"

По информации источника, саратовский "Сокол" станет фарм-клубом московского "Спартака" - в ближайшее время игроки молодежной команды красно-белых перейдут в саратовский клуб.
После 21-го сыгранного тура саратовский "Сокол" располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Первой лиги и имеет в своем активе 19 набранных очков. В 22-м туре саратовцы сыграют на выезде с "Сочи", который располагается на 5-м месте в турнирной таблице.
Сообщалось, что курировать проект фарм-клуба будет агент Павел Андреев, который ранее занимался подобной деятельностью в самарских "Крыльях Советов".
Источник: "Чемпионат".