"В "Зените" он чужой человек, поэтому у него ничего не получается. В той драке, которая была два года назад, Соболев прыгал ногами и даже бил кого-то, а сейчас пришел в "Зенит" и обнимается со всеми", - цитирует Желудкова "Чемпионат".
Нападающий Александр Соболев перебрался в "Зенит" из московского "Спартака" в сентябре нынешнего года. Стороны заключили контракт до 30 июня 2027 года. В составе сине-бело-голубых форвард принял участие в 11 матчах российской Премьер-лиги, провел на поле суммарно 432 минуты и пока не отличился результативными действиями. Также он провел за петербуржцев 5 игр в Кубке России, забил в них 2 мяча и отдал одну голевую передачу на партнеров.
Желудков: в "Зените" Соболев чужой человек, поэтому у него ничего не получается
Ветеран "Зенита" Юрий Желудков прокомментировал игру экс-форварда "Спартака" Александре Соболеве за сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"