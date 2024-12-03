Кузьмичев: к Джикии был интерес от "Динамо", но Георгий не захотел туда переходить

— "Динамо" в итоге интересовалось Джикией?
— Георгий на тот момент не изъявил желание рассматривать вариант с "Динамо". До переговоров дело не дошло. Интерес был, но из-за позиции Георгия ничего не сдвинулось, - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
В летнее трансферное окно Георгий Джикия перешел в подмосковные "Химки" на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2025 года. Ранее центральный защитник был капитаном московского "Спартака".
В текущем сезоне Джикия провел во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 3 миллиона евро. На счету игрока 44 матча за национальную команду России и 2 забитых мяча.