Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ипсвич
22:30
Кристал ПэласНе начат
Лестер
23:15
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
21:00
БарселонаНе начат

Кубок Италии

Новости
Болонья
20:30
МонцаНе начат
Милан
23:00
СассуолоНе начат

Кубок Германии

Новости
Арминия
20:00
ФрайбургНе начат
Ян
20:00
ШтутгартНе начат
Вердер
22:45
ДармштадтНе начат
Бавария
22:45
БайерНе начат

Кузьмичев: к Джикии был интерес от "Динамо", но Георгий не захотел туда переходить

Бывший заместитель генерального директора "Спартака" Владимир Кузьмичев рассказал, что Георгий Джикия мог перейти в "Динамо".
Фото: ФК "Химки"
— "Динамо" в итоге интересовалось Джикией?

— Георгий на тот момент не изъявил желание рассматривать вариант с "Динамо". До переговоров дело не дошло. Интерес был, но из-за позиции Георгия ничего не сдвинулось, - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".

В летнее трансферное окно Георгий Джикия перешел в подмосковные "Химки" на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2025 года. Ранее центральный защитник был капитаном московского "Спартака".

В текущем сезоне Джикия провел во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 3 миллиона евро. На счету игрока 44 матча за национальную команду России и 2 забитых мяча.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится