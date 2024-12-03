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Семин - о возможном переходе Файзуллаева в "Монако": это агентские сказки

Российский тренер Юрий Семин высказался о возможном переходе Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА в "Монако".
Фото: ПФК ЦСКА
"Если предложение действительно поступит, то самому Файзуллаеву этот переход будет интересен. Это возможность поиграть в другой команде на ином уровне. Но, честно — пока я не верю. Это агентские сказки, пока мы не увидим официального предложения", - цитирует Семина "СЭ".

В текущем сезоне Аббосбек Файзуллаев провел за московский ЦСКА во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 3 забитых мяча и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 13-ти сыгранных туров монегаски располагаются на третьей строчке в турнирной таблице французского чемпионата с 26-ю набранными очками и отстают от лидирующего "ПСЖ" на семь очков. В 6-м туре общего этапа Лиги чемпионом монегаски сыграют на выезде с лондонским "Арсеналом".

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