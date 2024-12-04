- Жаль, что "Динамо" находится в таком состоянии, команда должна бороться за чемпионство, а не идти на текущих местах. Видно, что у команды нет победного настроения, они выходят просто поиграть в футбол. Это неправильное отношение.
По составу и отдельным матчам это одна из самых ярких команд. Но складывается ощущение, что у них какое-то равнодушие к результату, - цитирует Черданцева "Матч ТВ".
Коллектив Марцела Лички 2 декабря на выезде встречался с "Ахматом" в 17-м туре РПЛ и смог вырвать ничью в компенсированное к матчу время. Всего в текущем сезоне бело-голубые одержали девять побед и уступили в трех поединках, пять матчей с участием "Динамо" завершились вничью.
Московский клуб с 32 баллами в активе располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет семь очков.
В следующем туре "Динамо" на своем поле примет "Химки", матч пройдет 8 декабря, начало встречи запланировано на 14:00 мск.
Черданцев: ощущение, что у игроков "Динамо" есть равнодушие к результатам команды
Известный комментатор и журналист Георгий Черданцев высказался о выступлении столичного "Динамо" в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"