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Дьяков: в этом году конкуренты могут уже не отдать "Зениту" чемпионство

Экс-защитник "Ростова" Виталий Дьяков высказался о шансах "Зенита" защитить чемпионский титул РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Я, честно говоря, думал, что они провели колоссальную работу над ошибками, но видимо яркий старт где-то их расслабил. И отсюда такие результаты, пора уже включиться. Если будет то же самое, что было в том году, то конкуренты могут уже не отдать "Зениту" чемпионство", - поделился Дьяков.

В минувшем сезоне "Зенит" оформил чемпионство в заключительном туре, одержав минимальную победу над "Ростовом" (2:1). В параллельном матче "Динамо" уступило "Краснодару" (0:1), что позволило "Зениту" опередить в итоговой таблице и "быков", и "бело-голубых" на 1 очко.

После 17-ти туров текущего сезона "Зенит" возглавляет чемпионскую гонку с 39-ю очками. 38 очков на счету "Краснодара", который занимает 2-е место. На 3-м и 4-м местах расположились московские "Спартак" и "Локомотив", в активе которых по 34 очка.

Источник: Metaratings

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