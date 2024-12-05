"Не знаю, как новый контракт Кордобы с "Краснодаром" скажется в психологическом плане. Но в финансовом плане это правильное решение. Чтобы привезти в РПЛ нападающего уровня Кордобы, нужно заплатить € 12-15 млн, а также дать зарплату. А у "Краснодара" уже есть такой нападающий, плюс ещё договорились по зарплате", - цитирует Мартыновича "Чемпионат".
Напомним, что нападающий Джон Кордоба продлил контракт с "Краснодаром" до лета 2027 года. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 8 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего колумбийца в 14 миллионов евро.
После 17-ти сыгранных туров "Краснодар" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 38-ю набранными очками. Южане отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко. В 18-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева сыграет на своем поле с "Локомотивом".
"В финансовом плане это правильное решение". Мартынович - о продлении контракта Кордобы с "Краснодаром"
Экс-игрок "Краснодара" Александр Мартынович высказался о продлении контракта Джона Кордобы с "быками".
Фото: ФК "Краснодар"