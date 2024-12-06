"После первой игры с "Факелом" в конце июля. Я попал в заявку, но на поле не вышел. Решил подойти к Богданычу, честно спросить: "Правильно понимаю, вы будете мало на меня рассчитывать?" В ответ получил: "Леш, ну да". Спокойно принял и пошел к руководству. Переговорил с Медведевым, он поддержал меня, даже сказал, что на моем месте поступил бы так же. А когда вырисовался вариант с "Ростовом", пошутил: "Леш, не забудь нам раков привезти", - приводит слова Сутормина Sport24.
Алексей Сутормин в августе 2024 года был арендован "Ростовом" у петербургского "Зенита" до конца текущего сезона. При этом 30 июня 2025 году полузащитника истекает срок действия контракта с сине-бело-голубыми. В петербургский клуб Сутормин перешел в июле 2019 года из казанского "Рубина", а вторую половину сезона-2024/25 провёл в аренде в футбольном клубе "Сочи".
В составе ростовчан 30-летний футболист в общей сложности принял участие в 18 официальных матчах (в среднем, 53,3 мин. за игру), в которых всего забил соперникам 2 гола, отдал партнерам по команде 1 голевую передачу и получил 2 желтые карточки.
Сутормин: перед отъездом в "Ростов" Медведев пошутил: "Леш, не забудь нам раков привезти"
Арендованный "Ростовом" полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин рассказал о том, когда понял, что сезон ему придется продолжить в другом клубе, а не в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Ростов"