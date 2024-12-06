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Таранов не считает "Краснодар" фаворитом в матче с "Локомотивом"

Экс-игрок "Краснодара" Иван Таранов высказался о предстоящем матче, в котором "быки" примут "Локомотив".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Вряд ли "Краснодар" будет фаворитом матча с "Локомотивом". Но какие-то амбиции в игре "Краснодара" должны быть. "Локомотив" по последним турам выглядит не очень стабильно и захочет показать максимум того, что умеет. Игры "Краснодара" с "Локомотивом" всегда непредсказуемы, - передает слова Таранова "Чемпионат".

Встреча 18-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Локомотивом" пройдет 8 декабря, начало матча - в 19:30 мск.

"Краснодар" в 17-м туре РПЛ на своем поле проиграл "Спартаку" со счетом 0:3. В активе команды Мурада Мусаева 38 баллов, клуб занимает второе место в РПЛ.

"Локомотив" в прошлом матче на "РЖД Арене" принимал "Химки" и уступил со счетом 1:3. "Железнодорожники" с 34 баллами занимают четвертое место в чемпионате.

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