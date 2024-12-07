По информации источника, Россия и Парагвай ведут переговоры по проведению матча в ближайшие два года. Из-за забитого графика парагвайской сборной играми отбора к ЧМ-2026 обсуждается организация матча в сентябре 2025 или в марте 2026 года. Россия хочет провести домашний матч — Парагвай желает сыграть в Асунсьоне или на нейтральном поле.
Напомним, что в ноябре сборная России одержала победу над Брунеем в товарищеском матче со счетом 11:0, эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Также команда Валерия Карпина одержала победу в товарищеской встрече над Сирией со счетом 4:0.
В 2024 году национальная команда России провела еще три матча: с Вьетнамом (3:0) и Белоруссией (4:0) на выезде, а также домашнюю встречу с Сербией (4:0). Сообщалось, что в 2025 году сборная России может провести товарищеский матч с Шри-Ланкой, Сенегалом и Нигерией. В сборной Белоруссии заявили, что были бы не против провести ответную встречу с Россией.
Источник: Sport24.
Сборная России может провести товарищеский матч с Парагваем в 2025 году
Сборная России в ближайшие два года может провести товарищеский матч с Парагваем.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ