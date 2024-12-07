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Лапочкин - о первом незасчитанном мяче "Зенита" в ворота "Акрона: это гол. ВАР не должен был вмешиваться

Экс-судья ФИФА Сергей Лапочкин оценил эпизод с отмененным голом "Зенита" в ворота "Акрона" в 18-м туре РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Зенит"
- По тому, как обучали раньше, это не одна атакующая фаза, но здесь мы видим, что позвал ВАР и отменили гол. Возможно, появились новые рекомендации только для России. По мне – это очень спорный эпизод, но мое мнение – гол, и ВАР не должен был вмешиваться.

"Зенит" проиграл дома "Акрону" со счетом 1:2 в матче 18-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, на 69-й минуте центральный нападающий хозяев поля Матео Кассьерра забил головой. Однако главный судья игры Владимир Москалев отменил взятие ворот тольяттинксокй команды после просмотра видеоповтора. ВАР усмотрел нарушение у вингера петербуржцев Андрея Мостового, у которого было касание рукой мяча в ходе развития голевой атаки.

Источник: "Матч ТВ"

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