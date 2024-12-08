- В целом турнирная таблица стала плотнее. Плотнее, чем раньше. Думаю, сегодня "Краснодар" и в какой-то мере "Спартак" близки к тому, чтобы составить конкуренцию "Зениту", - передает слова Семина Metaratings..
"Зенит", несмотря на вчерашнее поражение от "Акрону", продолжает лидировать в РПЛ. Однако сегодня, 8 декабря, команда Сергея Семака может опуститься на второе место - это произойдет в случае победы "Краснодара" над "Локомотивом". Тройку лидеров РПЛ замыкает столичный "Спартак", одержавший шесть побед подряд.
Отметим, что вчерашнее поражение "Зенита" стала вторым подряд для сине-бело-голубых - ранее петербургский клуб уступил самарским "Крыльям Советов".
Семин: "Краснодар" и в какой-то мере "Спартак" близки к тому, чтобы составить конкуренцию "Зениту"
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин назвал клубы РПЛ, которые могут составить конкуренцию "Зениту".
Фото: Официальный сайт РПЛ