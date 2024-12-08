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Орещук допускает, что в "Динамо" есть конфликт между главным тренером и игроками

Экс-спортивный директор столичного "Динамо" Роман Орещук не исключает, что в клубе есть конфликт между главным тренером и футболистами.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Меня задевает, когда тренер начинает публично высказываться в адрес игроков. Что бы ни происходило, сор должен оставаться в избе. Ребята это видят.

Чем тот же Гладышев хуже Нгамале? Как понимаю, внутри "Динамо" есть конфликт между тренером и футболистами. Как они будут из этого вылезать - зависит от Лички, - цитирует Орещука "Матч ТВ".

Напомним, по окончании встречи 17-го тура РПЛ, в которой "Динамо" поделило очки с "Ахматом" (1:1), наставник бело-голубых подверг жесткой критике игроков своей команды, заявив, что такое отношение к матчу недопустимо.

На данный момент в активе "Динамо" 32 очка, клуб занимает пятое место в турнирной таблице. Сегодня, 8 декабря, коллектив Лички на своем поле примет "Химки", матч начнется в 14:00 мск. Текстовая трансляция поединка будет доступна на Rusfootball.info.

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