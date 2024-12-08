"В чем причина неудач сине-бело-голубых в последних играх? Думаю, легионерам "Зенита" неинтересно в РПЛ. Они знают, что сильнее всех. Большие зарплаты? Деньги — хороший мотиватор, но даже они не всегда работают", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Вчера, 7-го декабря, петербургский "Зенит" на своем поле уступил тольяттинскому "Акрону" со счетом 1:2 в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на первой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Напомним, что сине-бело-голубые являются бессменными чемпионами России на протяжении последних шести сезонов.
Петербуржцы проведут две встречи с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. "Зенит" является действующим обладателем Кубка России.
Петржела: легионерам "Зенита" неинтересно в РПЛ. Они знают, что сильнее всех
Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался об игре петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"