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Тренер "Краснодара" Оленин: хотелось бы больше очков, но их просто так никто не отдает. Первое место - это хорошо

Тренер "Краснодара" Артур Оленин высказался о ничьей команды с "Локомотивом" (0:0) в 18-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар" ВКонтакте
"Хотели бы поблагодарить футболистов. Они проделали большую работу, учитывая логистику, игроков сборных. Работой проделанной довольны. Первое место - это хорошо. Хотелось бы быть с большим количеством очков, но их просто так никто не отдает", - заявил Оленин.

"Краснодар" принимал на своем поле "Локомотив" в заключительном туре осенней части сезона. Игра завершилась безголевой ничьей. Гол форварда "горожан" Джона Кордобы в концовке был отменен из-за офсайда. Пенальти за игру рукой в собственной штрафной защитника "Локо" Максима Ненахова не был назначен из-за фола в атаке.

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев получил прямую красную карточку за оскорбления судьи Василия Казарцева в компенсированное ко второму тайму время. "Краснодар" завершил осеннюю часть чемпионата на 1-м месте в турнирной таблице с 39-ю очками в активе.

Источник: "Матч ТВ"

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