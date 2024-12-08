"Он хороший парень, старательный футболист, для своих возможностей сделал хорошую карьеру. Но это не значит, что он хороший полузащитник: у него не поставлен удар, он не может делать оригинальных пасов. Он иногда делает такие передачи, но полузащитник должен только этим и заниматься. А Роман пасует ближнему", - приводит слова Орлова "Матч ТВ".
Роман Зобнин является игроком московского "Спартака" с июля 2016 года, когда его за 3 млн евро выкупили у московского "Динамо". Действующее соглашение полузащитника с футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2024/25. Согласно информации, которая опубликована на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет 4,5 млн евро.
В текущем сезоне Зобнин в общей сложности принял участие в 10 официальных матчах (в среднем, 66,5 мин. за игру), в которых забил один гол, отдал партнерам одну голевую передачу и получил 4 желтые карточки (одна из них стала второй в матче).
Геннадий Орлов не стал называть Романа Зобнина хорошим полузащитником
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о полузащитнике московского "Спартака" Романе Зобнине.
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