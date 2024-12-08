"Расскажу такой пример про Акинфеева. Игорь — замечательный вратарь. И вот журналисты, особенно московские, стали писать, что "Манчестер Юнайтед" ждет его. Я взял и позвонил пресс-атташе "Манчестер Юнайтед", там женщина работала. Она и говорит: "А кто это такой?", - приводит слова Орлова "Матч ТВ".
Игорь Акинфеев на протяжении всей своей карьеры пофессионального футболиста (т.е. с 2003 г.) выступает в составе московского ЦСКА. Вместе с командой голкипер одерживал победы в чемпионате России (6 раз), в Кубке России (7 раз), в Суперкубке России (7 раз), в Кубке УЕФА (1 раз).
Кроме того, Акинфеев на протяжении 2004-2018 гг. выступал в составе сборной России, вместе с которой завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года и дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.
Орлов: в "Манчестер Юнайтед" мне про Акинфеева ответили: "А кто это такой?"
Спортивный комментатор Геннадий Орлов вспомнил о том, как журналисты писали про интерес английского "Манчестер Юнайтед" к вратарю московского ЦСКА Игорю Акинфееву.
Фото: ПФК ЦСКА