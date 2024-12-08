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Президент РПЛ Алаев: если Хачатурянц хочет вернуться, я двумя руками за

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал возможное возвращение в руководство судейского корпуса отечественного футбола Ашота Хачатурянца.
Фото: РФС
"К Хачатурянцу отношусь с большим уважением, считаю его высоким профессионалом. Но мы обсуждаем не судейство в нашем общении, а его проект в детском футболе. Если Ашот Рафаилович хочет вернуться в профессиональный футбол в том или ином качестве, я двумя руками за. Такие люди в футболе нужны. Но только он сам решит, когда и как вернуться", - приводит слова Алаева "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что Ашот Хачатурянц близок к возвращению в судейский корпус российского футбола. С ноября 2019 года менеджер в РФС возглавлял судейский комитет и экспертно-судейскую комиссию, а также входил в состав комитета по программе развития футбола. С октября 2021 года по ноябрь 2022 года Хачатурянц занимал пост президента Российской Премьер-Лиги. После ухода из профессионального футбола в Москве основал футбольную академию.

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