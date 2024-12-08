"К Хачатурянцу отношусь с большим уважением, считаю его высоким профессионалом. Но мы обсуждаем не судейство в нашем общении, а его проект в детском футболе. Если Ашот Рафаилович хочет вернуться в профессиональный футбол в том или ином качестве, я двумя руками за. Такие люди в футболе нужны. Но только он сам решит, когда и как вернуться", - приводит слова Алаева "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что Ашот Хачатурянц близок к возвращению в судейский корпус российского футбола. С ноября 2019 года менеджер в РФС возглавлял судейский комитет и экспертно-судейскую комиссию, а также входил в состав комитета по программе развития футбола. С октября 2021 года по ноябрь 2022 года Хачатурянц занимал пост президента Российской Премьер-Лиги. После ухода из профессионального футбола в Москве основал футбольную академию.
Президент РПЛ Алаев: если Хачатурянц хочет вернуться, я двумя руками за
Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал возможное возвращение в руководство судейского корпуса отечественного футбола Ашота Хачатурянца.
Фото: РФС