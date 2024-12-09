- Если ему дадут работать, конечно, он станет чемпионом. Я думаю, что он способен довести команду до титула, - цитирует Орлова "Матч ТВ".
Сербский специалист возглавляет "Спартак" с лета этого года. Под его руководством красно-белые провели в РПЛ 18 матчей, одержали 11 побед и потерпели три поражения, четыре поединка завершились вничью. В последнем матче перед зимней паузой столичный клуб дома разгромил "Пари НН" (3:0).
"Спартак" с 37 очками замыкает тройку лидеров РПЛ, отставание от лидирующего "Краснодара" составляет два балла.
Орлов: если Станковичу дадут работать, он станет чемпионом со "Спартаком"
Комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, в каком случае "Спартак" сможет выиграть чемпионат России.
Фото: Официальный сайт РПЛ